В Бургаския окръжен съд започна заседание по делото срещу Никола Бургазлиев за тежката катастрофа, при която загина 35-годишната майка на две деца Христина Здравкова. В съдебната зала беше разпитан механикът, ангажиран с изправността на АТВ-то, което, управлявано от Бургазлиев, на 14 август 2025 година блъсна пешеходци на тротоар в Слънчев бряг.

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Вместо професионален механик в съдебната зала обаче влезе 18-годишен свидетел, нает от собственика на атракциона да се грижи за превозните средства. Пред магистратите той призна, че няма компетентност да проверява двигателната и спирачната система на АТВ-то.

Припомняме, че защитата на Бургазлиев посочи, че червеното превозно средство не е било в изправност. При индентичен случай същото АТВ на 17 юни 2023 година е било управлявано от 18-годишен младеж, който се блъска в павилион с жена и също посочва отказали спирачки като причина за инцидента.

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"Има доста противоречия както в показанията както на собственика, така и в показанията на лицето, което се представяше като отговорно за личния състав и което вече разпитахме. Остава неясен въпросът кой точно отговаря за тези колички и кой осъществява контрол и наблюдение върху тях. Настояваме този въпрос да бъде изследван и лицето да бъде разпитано, за да изложи своето субективно отношение и възприятие относно случилото се", заяви защитникът на Никола Бургазлиев адвокат Галина Колева.

И допълни: "Това лице е сключило споразумение с прокуратурата, но сключването на споразумение може да бъде продиктувано от множество различни причини. В случая неговото субективно мнение беше особено важно да бъде изяснено именно днес, за да могат и вещите лица, когато отговарят на поставените им въпроси, да имат предвид какво се е случило със същата количка преди две години",

Според адвокат Георги Радков, който защитава интересите на семейството на загиналата Христина "това лице е наричано „механик“, но към момента на нещастния инцидент е било на 18 години". "Той е силно казано механик. Поне такава ни е онформацията. Той не се явява като експерт, а като свидетел, посочен от защитата", изтъкна Радков.

Репортер: Елена Танева

Редактор: Станимира Шикова