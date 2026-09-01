Механикът, който е отговарял за ежедневните проверки на АТВ-тата, отдавани под наем в Слънчев бряг, ще бъде разпитан по делото срещу Никола Бургазлиев. Окръжният съд в Бургас уважи искането на защитата му.

До решението се стигна, след като в предходното съдебно заседание свидетелят Николай Николов, който е отдал машината под наем на Бургазлиев, разказа за проверките на електрическите превозни средства. По думите му всяка сутрин служител и механик са проверявали дали те са технически изправни.

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Адвокатите на подсъдимия поискаха механикът също да бъде разпитан пред съда, а съдебният състав уважи доказателственото искане. Магистратите разрешиха да бъде изискан и видеозапис от Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“, на който да се види извършването на техническия преглед на АТВ-то.

Заседанието трябва да продължи с представянето на автотехническата експертиза за състоянието на превозното средство. Заключението е в обем от над 100 страници, като пред съда трябва да се явят трима вещи лица. Техническото състояние на машината е сред обсъжданите въпроси в процеса. При предишното заседание Николай Николов заяви, че лично е управлявал въпросното превозно средство сутринта, преди да го отдаде, и според него то било изправно.

Свидетелят посочи още, че е обяснил на Бургазлиев как се управлява АТВ-то. По думите му младият мъж бил адекватен и във видимо трезво състояние, а от стоянката потеглил нормално.

Какво показаха пробите за наркотици

В хода на процеса вече бяха представени и експертните заключения за пробите за наркотични вещества, взети от Бургазлиев след катастрофата.

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Вещите лица поставиха под съмнение надеждността единствено на първоначалния дръг тест, направен непосредствено след инцидента. Според тях не може да се установи дали колекторният тампон е съдържал достатъчно ДНК материал от Бургазлиев, за да бъде резултатът от теста определен като надежден.

Лабораторните изследвания на кръвта и урината обаче са установили наличие на тетрахидроканабинол (THC) - активната съставка на марихуаната.

Експертите не са открили проблеми при съхранението и документирането на биологичния материал и според заключенията няма основание за съмнение, че изследваните проби принадлежат на Бургазлиев.

Резултатите насочват към инцидентна, а не системна употреба на марихуана. Според вещите лица наркотичното вещество вероятно е било прието между 36 и 48 часа преди катастрофата. Съдът прие експертните заключения.

Делото срещу Никола Бургазлиев влиза в съда

Катастрофата отне живота на 35-годишна жена

Тежкият инцидент стана на 14 август 2025 г. в Слънчев бряг. Според обвинението Никола Бургазлиев е управлявал АТВ, с което е навлязъл на тротоар и е връхлетял върху група пешеходци.

Пострадаха петима души. Сред тях беше 35-годишна жена, която изпадна в кома и почина около месец след катастрофата. Детето ѝ също беше тежко ранено, получи сериозна черепно-мозъчна травма и беше транспортирано за спешно лечение в София.

Прокуратурата поддържа тезата, че деянието е извършено при евентуален умисъл. Майката на Бургазлиев поиска отвод на съдебния състав заради отказ да бъде уважено искане на защитата за събиране на допълнителни доказателства. Съдът не уважи искането за отвод.

Редактор: Цветина Петкова