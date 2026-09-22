Втори ден е в сила бедственото положение във варненския квартал "Аспарухово". Причината е активиралото се свлачище, което доведе до пропадане на път, на метри от къщите на хората.

Осем души от две семейства са били евакуирани превантивно през нощта. Хората са изведени превантивно и са настанени в къща, намираща се два парцела над свлачището. В засегнатите имоти са спрени токът и водата, като е оставено улично осветление, за да може през нощта да се следи движението на земните маси.



Очаква се тази сутрин в Община Варна да се събере Кризисен щаб, който да обсъди действията по укрепването. Вчера теренът не позволи извършване на сондаж, за да се установи точната причина за пропадането на пътя. Според предварителната оценка на експертите то се дължи на подпочвени води и това, че наличието им не е съобразено от голям строителен обект в близост.

Път във Варна пропадна заради свлачище

На този етап не се очаква евакуация на други къщи. „Всички мерки са взети, които касаят безопасността на хората, така че да сме сигурни, че няма да се случи нищо по-лошо от това, което вече сме видели“, заяви кметът на Варна Благомир Коцев.

Очаква се кризисният щаб да заседава с участието на геолози, специалисти от „Гражданска защита“ и представители на институциите. Експертите трябва да преценят какви допълнителни действия са необходими за обезопасяване на терена.

„Първо трябва да се установи причината за свлачището. Дали става дума за ВиК авария, или става дума за свлачище, което е причинило ВиК аварията. Това няма как да го кажем ние, преди да са се произнесли експертите“, обясни кметът.

Междувременно от рано сутринта на място се вземат проби за експертиза. Очаква се резултатите да бъдат готови до два дни.

Още в понеделник на строителния обект в близост до свлачището е бил излят около 100 куб. м бетон в основата на шпунтовата стена. Количеството е приблизително 250 тона и е по предписание на конструктора. „Надяваме се тези 250 тона достатъчно да натежат в основата на шпунтовата стена и да спрат движението. Днес ще се лее още един етап и около 3–4 метра ще има в основата един фундамент“, обясни зам.-кметът на Варна.

Предстои експертите да определят конкретните мерки за окончателното обезопасяване на терена. В зависимост от установената причина ще бъде решено и кой ще поеме разходите за укрепването и последващото възстановяване на пътя.

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