Снимка: БТА, архив
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Причината - подозрение в измама за над 1 милион евро
Задържаха по подозрение в измама за над 1 милион евро бившия кандидат за президент на Румъния Калин Джорджеску. Той ще остане в ареста за 24 часа, а прокурорите поискаха задържането му под стража за срок от 30 дни.
При обиск на колата му е открито устройство за заглушаване, а в къщата му - намерена фалшива дипломатическа лична карта.
Апелативният съд в Букурещ отложи делото срещу Калин Джорджеску за 9 март
Той стана известен, когато неочаквано спечели първия тур на президентските избори в Румъния през ноември 2024 година. Месец по-късно обаче Конституционният съд на Румъния анулира вота и забрани на Джорджеску да се кандидатира отново поради връзките на кампанията му с руска операция за влияние.Редактор: Никола Тунев
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