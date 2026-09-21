Задържаха по подозрение в измама за над 1 милион евро бившия кандидат за президент на Румъния Калин Джорджеску. Той ще остане в ареста за 24 часа, а прокурорите поискаха задържането му под стража за срок от 30 дни.

При обиск на колата му е открито устройство за заглушаване, а в къщата му - намерена фалшива дипломатическа лична карта.

Апелативният съд в Букурещ отложи делото срещу Калин Джорджеску за 9 март

Той стана известен, когато неочаквано спечели първия тур на президентските избори в Румъния през ноември 2024 година. Месец по-късно обаче Конституционният съд на Румъния анулира вота и забрани на Джорджеску да се кандидатира отново поради връзките на кампанията му с руска операция за влияние.

Редактор: Никола Тунев