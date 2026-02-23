Апелативният съд в Букурещ отново отложи дело, по което бившият кандидат за президент Калин Джорджеску, наемникът Хорациу Потра и още около 20 лица са обвинени в действия срещу конституционния ред и неспазване на режима на оръжията и боеприпасите, съобщава телевизия "Диджи 24". След продължило над пет часа заседание, по време на което на Хорациу Потра му прилоша и беше извикана линейка, съдът реши следващото заседание по делото, което все още е в предварителна фаза, да се състои на 9 март.

Десетки привърженици на Джорджеску влязоха в сградата на съда въпреки присъствието на жандармеристите и се стигна до напрежение с органите на реда. Някои от тях носеха икони и шалове в цветовете на националния трибагреник и скандираха "Калин е невинен", съобщава сайтът "Зиаре".

През септември миналата година бившият кандидат за президент на Румъния Калин Джорджеску беше изпратен на съд по обвинение в съучастие в опит за извършване на действия срещу конституционния ред и разпространение на невярна информация. По същото дело са обвинени общо 22 души, включително Хорациу Потра – бивш член на френския Чуждестранен легион, който осигуряваше охраната на Джорджеску.

Потра, неговият син Дориан и племенникът му Александру се намират в предварителния арест от 20 ноември 2025 г., когато бяха ескортирани от Дубай във връзка с обвиненията за опити за дестабилизация на Румъния. Хорациу Потра е обвинен в опит за извършване на действия срещу конституционния ред, нарушения на режима за оръжията и боеприпасите и нарушения на режима за взривни вещества и пиротехнически средства.

През ноември 2024 г. малко известният дотогава крайнодесен независим кандидат Калин Джорджеску получи най-много гласове на първия кръг на президентските избори. Вотът обаче беше анулиран от Конституционния съд с мотив, че има убедителни данни за чуждестранна намеса в изборния процес. Твърди се, че кандидатурата на Джорджеску, който е краен националист с антиевропейски и антинатовски послания, е била подкрепена от руска намеса и хибридна кампания за влияние в TikTok.

Според обвинението съгласно изготвен от Джорджеску план Хорациу Потра и неговите наемници е трябвало да се инфилтрират в протестите, организирани след анулирането на изборите, с цел да предизвикат хаос и безредици. След края на съдебното заседание Калин Джорджеску заяви, че обвиненията срещу него са "измислени", а наказателните дела се водят "по нареждане на системата".

"Те искат да сте слаби, а не силни. Искат да сте роби, а не свободи хора. Искат да сте послушни, а не интелигентни, защото знаят, че румънският народ през ноември 2024 г. победи", каза бившият кандидат за президент, обръщайки се към поддръжниците си.

Джорджеску е изпратен на съд по още едно дело, по което е обвинен в пропаганда на фашистки, легионерски и ксенофобски идеи, концепции и доктрини.

Редактор: Станимира Шикова