Автомобил се запали и експлодира край една от най-туристическите точки в сряда в Манхатън, а кадрите от инцидента бързо се разпространиха в социалните мрежи, съобщават световните медии.

Инцидентът е станал близо до статуята на Бика на Уолстрийт.

На записите се вижда огромна огнена топка и гъст черен дим, който се издига след взрива. Хората в района започват да бягат.

На място бързо е пристигнала пожарна и е изгасила пламъците, съобщава ABC News.

Няма данни за пострадали. Инцидентът се разследва, но се смята, че е причинен от електрическа повреда.

Dramatic moment car explodes in huge fireball near Wall Street's iconic Charging Bull statue https://t.co/mkhlN6eZjq pic.twitter.com/3c01DpqX9G — New York Post (@nypost) May 20, 2026

