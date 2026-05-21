"България се превърна в износител на електроенергия, не защото произвеждаме прекалено много, а имаме много инсталирани батерии, които се зареждат от слънцето. Страната ни е на трето място по инсталирани батерии. Ние произвеждаме колосално количество електроенергия", каза бившият заместник-министър на енергетиката Явор Куюмджиев в ефира на предаването "Денят на живо" по NOVA NEWS.

Той коментира и смяната на Съвета на директорите на БЕХ. "Нормално е когато идва нов екип да подбере хората, с които да работи. Това не означава, че старият екип не е вършил работа, а новото управление иска да работи с хора, с които желая. Андрей Живков е работил дълги години в енергетиката", заяви Куюмджиев.

"Трябва да дадем 100 дни на новите управляващи. Те получиха абсолютна власт и пълен кредит на доверие. Трябва да видим какво ще направят", допълни той.

