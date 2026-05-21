Лондонски стартъп намира необичаен начин да подобри качеството на въздуха в британската столица чрез панели, покрити с мъх и вградени в стените на сградите. Идеята „мъх вместо бетон” звучи нестандартно, но се оказва, че именно така може да се преодолее проблемът със замърсяването в един от най-натоварените градове в света, като същевременно се подобрява биоразнообразието в гъсто застроените пространства.

Мъхът има лоша репутация и хората често го премахват от покривите и алеите си, но той крие своята красота, споделя Ники Найду от компанията. „В Япония например градините с мъх са прекрасни и високо ценени, ние искаме да пренесем тази красота и в нашите градове”, допълва Найду.

Растението има уникални свойства – не се нуждае от почва и изисква значително по-малко поддръжка от конвенционалните зелени стени. То се закрепя към повърхността и поема вода и хранителни вещества чрез листата си, което го прави изключително подходящо за тънки панели и вертикални конструкции.

За разлика от други видове растения, мъхът няма корени, обръща внимание Дамиано Дучи. „Той просто се прикрепя към материала и вирее в тези условия. Един от проблемите с другите растения е, че корените им проникват в бетона и го увреждат, докато при мъха това не се случва”, обяснява той.

Освен че пречиства въздуха, системата има и други ключови функции. Според Ники Найду панелите филтрират и водата, която преминава през тях. „Може да задържа дъждовна вода и така да намали риска от наводнения. Освен това помага за охлаждането на сградите през лятото и затоплянето им през зимата”, категоричен е Найду.

В момента проектът вече се тества в реални градски условия. Панелите могат да се използват както на открити, така и на закрити пространства, като целта е да заменят част от традиционните зелени стени.

Трябва да превърнем мъха в част от градската среда, а не да го приемаме просто като неудобство или вредител, който трябва да бъде премахнат, смята Дамиано Дучи. По този начин иновативният проект може да превърне едно нежелано досега растение във важен инструмент за подобряване на условията за живот в града.

Редактор: Мария Барабашка