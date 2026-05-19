Космическият апарат „Мейвън“ на НАСА регистрира за първи път цялостни наблюдения на ефекта Цван-Волф в атмосферата на Марс – явление, което десетилетия наред се смяташе за характерно единствено за планетарните магнитосфери, съобщава уебсайтът „Tech Explorist“.

Ефектът е открит през 1976 г. и представлява процес, при който заредени частици се „изстискват“ по магнитни структури подобно на паста за зъби в тубичка. На Земята този механизъм отклонява голяма част от слънчевия вятър и предпазва планетата от непрекъснатата бомбардировка от частици, идващи от Слънцето.

Сега учените са установили същия ефект на неочаквано място – дълбоко в атмосферата на Марс. Използвайки космическия апарат „Мейвън“, изследователите наблюдавали ефекта Цван-Волф в йоносферата на височина под 200 километра, където има голямо количество електрически заредени частици.

Марс няма глобално магнитно поле като Земята. Вместо това около планетата се формира индуцирана магнитосфера в резултат от взаимодействието между слънчевия вятър и йоносферата. Този своеобразен магнитен щит е нестабилен и може бързо да променя формата и размера си по време на мощни слънчеви бури.

При една особено силна слънчева буря ефектът Цван-Волф станал достатъчно интензивен, за да бъде измерен от инструментите на „Мейвън“, а екипът на изследователя Фаулър успял да го идентифицира в данните. Според учените явлението вероятно се случва постоянно на Марс, но досега е било твърде слабо, за да бъде засечено.

Проучването на този феномен на Марс допринася за по-доброто разбиране на планетарната физика и за начина, по който космическото време влияе на небесни тела без собствено магнитно поле, като Венера и луната на Сатурн – Титан. Откритието подчертава и рисковете, които слънчевите бури представляват за космическите апарати и бъдещите пилотирани мисии до Марс.

„Мейвън“ беше изстрелян през ноември 2013 г. и обикаля около Марс от септември 2014 г. Основната цел на мисията е да помогне на учените да разберат горната атмосфера и йоносферата на планетата, както и начина, по който Слънцето и слънчевият вятър постепенно разрушават атмосферата ѝ.

Новото откритие разкрива, че Марс, подобно на Земята, също притежава скрита магнитна характеристика, която може да помогне за разбирането на други небесни тела без собствено магнитно поле в Слънчевата система.

NASA’s MAVEN spacecraft has detected the elusive Zwan-Wolf effect inside Mars’ ionosphere, revealing how solar storms may still reshape the Red Planet’s atmosphere today.https://t.co/ZMY7w0RchJ — Tech Explorist (@TechExplorist) May 19, 2026

Редактор: Никола Тунев