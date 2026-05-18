Петролните пазари и борсите по света започнаха седмицата с повишено напрежение заради новата ескалация около Иран и заплахите на американския президент Доналд Тръмп към Техеран. Движението на цените на суровия петрол първоначално се ускори, а след това се успокои, което помогна на европейските и американските пазари частично да възстановят загубите си, информира AP.

Инвеститорите остават предпазливи заради несигурността около Ормузкия проток, който продължава да работи с ограничения. Допълнително напрежение предизвика и атака с дрон срещу атомна електроцентрала в Обединените арабски емирства през уикенда, което засили опасенията от ново разрастване на конфликта в региона.

МАЕ: Запасите от петрол се топят много бързо

Цената на сорта „Брент“ се задържа около 109 долара за барел, при нива от около 70 долара преди началото на войната с Иран в края на февруари. Анализатори предупреждават, че рискът от нова ескалация остава висок, а всяко допълнително напрежение може бързо да засегне световните доставки и цените на енергията. На този фон американските борсови индекси започнаха деня колебливо. S&P 500 и Nasdaq отбелязаха лек ръст, докато инвеститорите следят и финансовите отчети на големи компании като Nvidia, Walmart и Home Depot. Междувременно растящите доходности по държавните облигации продължават да оказват натиск върху глобалните пазари и икономиките.

Редактор: Ралица Атанасова