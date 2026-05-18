Цяла Европа ликува след победата на DARA на „Евровизия”. Световните медии продължават да коментират триумфа на българската изпълнителка.

Междувременно във Великобритания избухна скандал заради слабото представяне на страната. Разкрито бе, че представителят на страната на конкурса - Сам Батъл, е бил оставен сам по време на състезанието и се е наложило датската делегация да го приюти в своето сепаре. Британската песен получи 1 точка от Украйна от гласовете на журито и 0 точки от публиката.

DARA кацна на летище „Васил Левски“, посрещнаха я с водни салюти. Стотици изпълниха Терминал 2 под звуците на „Бангаранга“ (ВИДЕО+СНИМКИ)

Според британците DARA е постигнала грандиозен успех и е спасила "Евровизия" от много голям геополитически конфликт - конкурсът следващата година да се проведе в Израел. Те смятат, че за първи път от години се е гласувало за песен, а не по политически причини.

"Би Би Си" написа, че DARA е изпълнителка, която идва от малка страна и печели, а Великобритания има далеч по-голям ресурс, но не успява да завоюва победа.

