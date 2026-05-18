Германия е първата страна, която Радев посещава в качеството му на министър-председател
Ключова среща - премиерът Румен Радев е на посещение в Берлин. В рамките на визитата той ще проведе среща с германския канцлер Фридрих Мерц.
След официалната церемония Радев и Мерц ще проведат разговор „на четири очи“. Ще се състои и пленарна среща на двете делегации с участието на вицепремиера Александър Пулев и министъра на външните работи Велислава Петрова. Във фокуса на разговорите ще бъдат теми от сферата на двустранното сътрудничество, европейската политика и международната политика за сигурност.
Фридрих Мерц поздрави Румен Радев за изборната победа
Германия е първата страна, която Румен Радев посещава в качеството му на министър-председател. Визитата затвърждава стратегическите и приятелски отношения между двете страни.Редактор: Дарина Методиева
