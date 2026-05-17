София се готви да посрещне Дара с червен килим. Тя заслужава тържествено посрещане. Това е изключителен успех, Дара има изключителна воля и талант. Въпреки всичките тежки думи и опити за скандали, тя успя и ни дари с усмивки. Виждате какво е отношението на хора от други държави към нейния успех и към България. Само може да се гордеем с постижението. Това каза кметът на София Васил Терзиев в ефира на „Събуди се”.

„Видя се, че София може да бъде домакин на големи събития. Видахте с „Джиро д’Италия“ – изключително представяне”, посочи още кметът.

Терзиев каза, че проблемите с инфраструктурата не са от вчера, като местната власт постоянно работи по решаването им. „И ако държавата гласува доверие на София да бъде домакин на „Евровизия”, подготовката ще бъде на ниво. Ние ще се борим за това, разбира се”, допълни кметът. Той беше категоричен, че столицата е най-добре подготвена от всички други градове в страната.

Терзиев каза, че всяко събитие е реклама за България и не се измерва само с това колко туристи са дошли в рамките на няколко дни. Измерва се с това, че много чужденци са разбрали за нашата страна и това води до повече туристи години наред, поясни той.

Кметът са София каза, че в столицата има спад на престъпността. Има лек ръст на загиналите в пътнотранспортни произшествия, допълни той, но подчерта, че броят на катастрофите е намалял.

По отношение на загиналия във Витоша мъж Терзиев каза, че чака информация, но за момента всичко сочи в посока на това, че нападението е извършено от животно.

Васил Терзиев коментира темата за проблема с паркирането в София. Той каза, че се чака решение на съда по повод зоните. „За нас е много важно тази реформа да се случи, защото така ще се регулира частично паркирането. Надявам се да успеем да реализираме първа стъпка от програмата за кални точки, така че да се появят нови паркоместа. Също така се надявам да стартират публично-частните партньорства за изграждане на многоетажни паркинги в различни места на София”, обясни кметът. И подчерта, че това е постепенен и многогодишен процес.

„Голямата ни битка като град е да намерим причина да слезем от колите. Затова инвестициите в градския транспорт за толкова важни”, каза кметът.

Терзиев коментира още Паметника на Съветската армия и заявката Общината да придобие скулптурните композиции. Той посочи, че целта на искането му е да се вземе по-лесно решение за това пространство. Той беше категоричен, че това не е провокация. На въпроса дали е възможно паметникът да бъде възстановен във вида, в който го помним той отговори: „Всичко е възможно, но се надявам това пространство да бъде символ на обединение, а не на нещо, което ни разделя”. Неговото лично мнение е, че е важно тези паметници да бъдат опазени, но не на това място. Според него „може да бъде направен музей, например на Бузлуджа, но княжеската градина да има друг смисъл и да бъде изпълнено с друго послание”.

По темата за ул. „Цар Иван Шишман” и дали там ще се строи 5-етажна сграда Терзиев каза: „За мен е важно да опазим центъра на София. Много пъти съм писал писма до Министерството на културата – да се промени статута на някои сгради, за да не може да бъдат съборени и заменени с други. Духът на „Шишман” трябва да се запази, надявам се там да не се появи нова 5-етажна сграда”, каза още той.

По отношение на проекта за 22-етажна сграда в „Младост” Терзиев каза, в случая „не става дума само за една сграда, а за това как районите трябва да бъдат балансирани”. Той беше категоричен, че няма как да обещае, че на това място ще има градинка, а не сграда – ако не сега, през годините ще бъде издигната така. Той допълни, че не е толкова лесно да бъде променен градоустройствения план.

За дисциплинарното уволнение на директора на "Гробищни паркове" Терзиев каза, че документите са в прокуратурата, тъй като има административни нарушения.

