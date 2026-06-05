Имало е теч на информация от ОДМВР-Перник към прокурорския син Васил Михайлов. Това съобщи вътрешният министър Иван Демерджиев. Той е назначил проверка по линия на вътрешна сигурност и инспекторат.

Иван Демерджиев заяви, че със сигурност прокурор Бисер Михайлов е помагал на сина си да се укрива.

Заловиха прокурорския син Васил Михайлов (ВИДЕО+СНИМКИ)

„Подпомагал го е да се снабди с някакви комуникационни средства. Към момента няма отстранени служители, защото няма данни наши служители пряко да са подпомагали укриването му. Проверката, разбира ще, установи това. Тя е по линия и на „Вътрешна сигурност“ и инспекторат. Искаме да разберем дали се касае за теч на информация, някакви други данни за съдействие, или за неизпълнение на служебни задължения”, каза Демерджиев.

Редактор: Ина Григорова