Разполагането на американски самолети в авиобаза „Безмер“, външнополитическият курс на кабинета „Радев“ и проектобюджетът за 2026 г. отново предизвикаха остри политически сблъсъци. Допълнително напрежение внесе и спорът около решението на държавата ДПС да освободи централата си. Темите бяха коментирани в студиото на "Твоят ден" от политическия анализатор Георги Харизанов, организационния секретар на ВМРО Александър Сиди и журналиста Петьо Цеков.

► Спорът за американските самолети и сигурността

Една от основните теми в разговора беше разполагането на американски самолети в авиобаза „Безмер“ и възможните рискове за националната сигурност.

Европейското командване на въоръжените сили на САЩ увери, че следи ситуацията в България​

Петьо Цеков разкритикува промяната в позицията на управляващите по темата. „Три месеца след като си казал, че има опасност за София, да кажеш, че няма никаква заплаха за Безмер, е политическа шизофрения“, заяви той.

Александър Сиди предупреди, че риск за България съществува заради напрежението в Близкия изток. „Опасност за България има, защото Иран отговаря на всички места по света, където ракетите му имат досег с американски бази“, каза той.

По време на дебата възникна и спор дали за подобно разполагане е било необходимо решение на Народното събрание. Сиди посочи, че при предишното използване на гражданското летище „Васил Левски“ такова решение не е имало, а Харизанов възрази, че тогава е ставало дума единствено за военно учение.

В село Безмер започна подписка срещу разполагането на американски самолети в авиобазата

Той защити сътрудничеството със САЩ и подчерта, че България трябва да остане надежден съюзник. „Аз съм „за“ ние да се държим като лоялен съюзник. Голямата цел е Иран да бъде лишен от ядрено оръжие, да не представлява заплаха за света и да бъде прекъсната мрежата от терористични проксита“, заяви политическия анализатор.

► Оценки по отношение на външната политика

Според Петьо Цеков позициите на премиера Румен Радев все по-ясно се разминават с европейската линия. „Позициите зад Радев винаги са по-евроскептични и това си пролича в речта пред дипломатическия корпус“, отбеляза той.

Сиди защити позицията на премиера, който не спомена Европейския съюз в словото си, и разгърна тезата, че ролята на Европа в настоящата геополитическа ситуация отслабва. „Европа не е сред трите основни стълба на дипломацията. В момента основните геополитически фактори са Китай, Русия и Съединените щати“, заяви той.

От своя страна Георги Харизанов коментира, че Вашингтон все повече разглежда Европа като слаб съюзник и икономически конкурент.

► Бюджетът и еврозоната

Петьо Цеков прогнозира, че финансовата рамка вероятно ще бъде преизпълнена заради по-високи приходи и по-ниска от очакваната инфлация, макар капиталовите разходи да остават сериозно предизвикателство.

Бюджетът за годината: Икономисти очакват по-нисък дефицит и липса на реформи

Александър Сиди пък заяви, че присъединяването към еврозоната е естествена стъпка за България, но постави под съмнение избора на момента. „Еврозоната е естественият път на България, но въпросът е дали сега беше моментът, защото е факт, че цените вече станаха 1:1“, критикува той. По думите му управляващите не успяват да овладеят поскъпването. „От „Прогресивна България“ не се справиха с натиска над цените, защото с всеки ден те стават все по-ужасяващи“, заяви Сиди.

► Управляващи и опозиция

Разговорът засегна и политическата ситуация в страната, а Цеков коментира, че сред част от политическите сили се наблюдава изчаквателно поведение. „Като че ли в бившите управляващи от ГЕРБ и ДПС има едно притихнало очакване нещо да се случи“, каза той, като отбеляза, че по въпросите на външната политика опозицията демонстрира по-последователни позиции.

Имотът на столичната улица "Врабча" 23 се отнема от ДПС

Александър Сиди също смята, че ДПС в момента действа значително по-предпазливо. По повод решението партията да освободи централата си Георги Харизанов иронизира твърденията, че това не представлява реваншизъм, а Петьо Цеков определи случая като предимно символичен. „Това е символична новина. Тя няма отношение към политиката, а е предоставена просто за публиката“, каза журналистът.

Целия разговор гледайте във видеото.

Редактор: Иван Иванов