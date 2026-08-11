По-строг контрол върху съдържанието с призиви към насилие в интернет и увеличаване на наказанията за разпространение на наркотици в училищата са сред мерките, които държавата ще предприеме за ограничаване на детската престъпност. Това стана ясно на среща на премиера Румен Радев с представители на институциите, отговорни за превенцията на противообществените прояви сред малолетни и непълнолетни. Разговорът е проведен на фона на поредица от случаи на агресия сред младежи през последните месеци, включително жестокото посегателство над мъж в Пловдив.

Сред обсъдените мерки е и засилването на мониторинга на незаконно съдържание в интернет, свързано с насилие или призоваващо към него. От Министерството на вътрешните работи ще трябва да засилят наблюдението и работата по прекратяване на разпространението на подобно съдържание. Институциите ще продължат и действията срещу употребата на наркотици и алкохол сред подрастващите, като ще бъде засилена координацията за разпознаване на противообществено поведение в училище и работата с родителите.

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На срещата е обсъдена и подготовката на промени в Закона за борба срещу противообществените прояви на малолетни и непълнолетни. Законът е приет през 1958 г. и е променян за последно през 2019 г., като според институциите вече не отговаря на актуалните обществени отношения. Премиерът е призовал и за разширяване на обхвата на Националната програма за превенция на насилието и злоупотребата с деца за периода 2027–2030 г., чиято действаща версия приключва в края на 2026 г.

Предвиждат се и нови политики за извънкласни дейности, които да ангажират повече младите хора. Сред тях са насърчаване на участието в спорт, изкуства и други занимания. По време на срещата е отчетено, че сред основните проблеми са непоследователната политика за превенция, недостатъчният контрол и липсата на ефективни мерки, които през годините са създали усещане за безнаказаност.

Редактор: Ралица Атанасова