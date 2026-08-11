Снимка: Цеца Алексова, NOVA
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До момента са установени 9 нарушения
Екипи на "Икономическа полиция" към МВР-Бургас и Автомобилна администрация извършват проверки на камиони, превозващи земеделска продукция. До момента са проверени 50 камиона, като при 9 от тях са установени нарушения.
Снимка: Цеца Алексова, NOVA
Проверките започнаха тази сутрин в складова база за земеделска продукция в село Свобода, Община Камено.
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8 от превозните средства са били претоварени с между 9 и 14 тона над допустимото. При друг камион са установени нередовни документи – изтекло разрешително за превоз на товари по републиканската пътна мрежа.
При установени нарушения камионите могат да бъдат временно спрени от движение. „Проверяваме и техническата изправност, документите, както и всичко, свързано с работното време на водачите, почивките и управлението. Засега основните нарушения са свързани с претоварване. Прави се визуален оглед на камиона, предните обзорни стъкла, ремаркетата и всички останали елементи”, обясни старши инспектор Богдан Иванов от Автомобилна администрация - Варна.
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