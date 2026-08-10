Община Кричим ще поеме разходите за транспортирането и погребението на 37-годишния Георги Кузев, който почина след жесток побой в района на Младежкия хълм в Пловдив. Това обяви кметът на града Атанас Калчев.

Тялото на жертвата ще бъде транспортирано до Кричим, след като бъде освободено с постановление на наблюдаващия прокурор. Общината ще покрие и разходите за погребалния ритуал в местния гробищен парк.

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„Това е най-малкото, което можем да направим, за да бъде изпратен достойно в последния му земен път“, заяви Калчев. По думите му местната власт е готова да окаже и допълнително съдействие на близките на починалия. Ако адвокатите, представляващи интересите му, поискат характеристична справка, кметът ще предостави такава въз основа на информацията, с която разполага общинската администрация.

„В този тежък момент нашият ангажимент е не само институционален, но и човешки. Роднините и близките на Георги не бива да бъдат оставяни сами да се справят с организационната и финансовата тежест, съпътстваща една толкова трагична загуба“, посочи още Калчев.

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Той увери, че Община Кричим ще продължи да помага на семейството в рамките на своите правомощия, като същевременно ще бъде запазено пълно уважение към разследването и правото на близките да получат отговори за всички обстоятелства около смъртта на Георги Кузев.

Редактор: Цветина Петкова