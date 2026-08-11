Това са „Стадион Георги Аспарухов“, „Бесарабия“ и „Ген. Владимир Вазов

Новият участък по Линия 3 на столичното метро по бул. „Владимир Вазов” ще бъде достъпен за клиенти след 12:00 ч. в петък, 14 август, съобщават от "Метрополитен" ЕАД.  Това са метростанции „Стадион Георги Аспарухов“, „Бесарабия“ и „Ген. Владимир Вазов“.

Четири нови метровлака ще се движат по разширението на третата линия на метрото

„Благодаря на жителите на „Хаджи Димитър", „Левски В" и „Левски Г" за проявеното търпение, разбиране и сътрудничество по време на изграждането на метролинията. С пускането на новия участък резултатът от дългогодишната работа вече е факт - хиляди жители на тези квартали ще разполагат с по-бърз, удобен и екологичен транспорт до различни части на София. За нас това е важна стъпка в развитието на столичното метро и в подобряването на транспортната свързаност на града", заяви изпълнителният директор на „Метрополитен" ЕАД Николай Найденов.

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Очаква се разширяването да осигури възможност на още над 45 хиляди души дневно да използват обществения транспорт. С новите три станции мрежата на софийското метро вече обхваща 55 км и 50 спирки. Строителството на участъка отне малко повече от 4 години и струваше около 284 милиона лева, с финансиране по Плана за възстановяване и устойчивост.

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Редактор: Никола Тунев
Източник: Пресцентър "Метрополитен" ЕАД

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