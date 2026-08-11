Новият участък по Линия 3 на столичното метро по бул. „Владимир Вазов” ще бъде достъпен за клиенти след 12:00 ч. в петък, 14 август, съобщават от "Метрополитен" ЕАД. Това са метростанции „Стадион Георги Аспарухов“, „Бесарабия“ и „Ген. Владимир Вазов“.

Четири нови метровлака ще се движат по разширението на третата линия на метрото

„Благодаря на жителите на „Хаджи Димитър", „Левски В" и „Левски Г" за проявеното търпение, разбиране и сътрудничество по време на изграждането на метролинията. С пускането на новия участък резултатът от дългогодишната работа вече е факт - хиляди жители на тези квартали ще разполагат с по-бърз, удобен и екологичен транспорт до различни части на София. За нас това е важна стъпка в развитието на столичното метро и в подобряването на транспортната свързаност на града", заяви изпълнителният директор на „Метрополитен" ЕАД Николай Найденов.

Очаква се разширяването да осигури възможност на още над 45 хиляди души дневно да използват обществения транспорт. С новите три станции мрежата на софийското метро вече обхваща 55 км и 50 спирки. Строителството на участъка отне малко повече от 4 години и струваше около 284 милиона лева, с финансиране по Плана за възстановяване и устойчивост.

Редактор: Никола Тунев