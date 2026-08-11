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Пострадлата била открита от сина си в безпомощно състояние
81-годишна жена от Тервел е в тежко състояние след нападение в дома ѝ. Тя била събудена от шум и се изправила лице в лице с непознат, който я нападнал и ограбил. След побоя жената останала сама, тежко ранена и без възможност да потърси помощ. Часове по-късно синът ѝ я открил и повикал спешна помощ. За нападението е задържан 35-годишен мъж с предишни присъди.
Към момента жената е в кома и лекарите в болницата в Добрич се борят за живота ѝ. Според съседите ѝ тя живеела в къщата от 20 години.
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Говорителят на Районната прокуратура в Добрич Даниел Илиев каза, че посегателството е извършено в ранните часове на 7 срещу 8 август. "До момента е установено, че нападателят е проникнал в къщата през отворен прозорец с цел да отнеме вещи. Бил е в нетрезво състояние. След като влязъл, пострадалата се е събудила. Започнала да вика за помощ, но той запушил устата ѝ я бутнал на земята. Започнал да нанася удари по цялото ѝ тяло, след което взел телефона ѝ и избягал", обясни Илиев.
Не е ясно дали жертвата и нападателят са се познавали. Той е осъждан за кражби и измами.
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По случая вече са разпитани свидетели и служители на МВР, както и синът на пострадалата.
Повече гледайте във видеото.
Репортер: Надежда Карапанчева
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