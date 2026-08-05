Мъж почина след жесток побой край Младежкия хълм в Пловдив. Пострадалият бил открит в безпомощно състояние от случайни минувачи в подножието на хълма, докато все още давал признаци на живот, съобщи кореспондентът на БТА в града Ирина Шопова.

Вече има задържани, съобщиха източници, близки до разследването.

Досъдебното производство е образувано след сигнал, получен около 17 ч. вчера, че в подножието на хълма е открит 37-годишен мъж в безпомощно състояние, с видими следи от насилие. На място пристигнал екип на Спешна помощ, който транспортирал мъжа до болница. Охранителни камери в района установили, че извършителите са младежи.

Разследват убийство на мъж в Пловдив

Лекарите констатирали, че мъжът е с тежка черепно-мозъчна травма, множество вътрешни наранявания и счупвания. Въпреки усилията им пострадалият починал вследствие на получените травми няколко часа по-късно.

Иван Деспов разказа, че не всичко е станало пред камерите. "Не се виждат всички младежи, но се вижда, че са се събрали в района. Една част от тях са тръгнали нагоре в посока горичката, където се чули впоследствие викове и крясъци и скандал", каза той.

Кметът на Община Кричим Атанас Калчев съобщи, че починалият мъж е жител на Кричим. Той изказа своите искрени съболезнования към близките и приятелите на жертвата.

"Случаят е изключително тежък и се отличава с висока степен на обществена опасност заради жестокостта на извършеното престъпление. Именно затова е важно ясно да разграничаваме установените факти от предположенията, тъй като разследването все още е в начален етап. В публичното пространство вече се разпространяват различни версии - че жертвата е била примамена чрез приложение за запознанства, че извършителите са група тийнейджъри и че е възможно мотивът да е престъпление от омраза. До официалното им потвърждаване от прокуратурата и МВР обаче те остават единствено работни хипотези, а не доказани факти. Независимо какъв ще се окаже мотивът, случаят поставя няколко изключително сериозни въпроса - за обществената реакция, за сигурността в района на Младежкия хълм в Пловдив и за необходимостта разследването да бъде проведено бързо, професионално и безпристрастно, така че всички виновни да бъдат установени и изправени пред съда", пише кметът.

Той посочва, че това не е просто пореден криминален случай. "Ако първоначалните версии се потвърдят, ще говорим за престъпление с изключително висока степен на обществена опасност. Ако част от тях отпаднат, това по никакъв начин не намалява тежестта на извършеното убийство", пише Калчев.

Той заявява, че обществото очаква не спекулации, а истина, не прибързани оценки, а доказателств и най-вече - справедливост.

Редактор: Цветина Петкова