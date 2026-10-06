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Коментар на Николаос Цитиридис, Сантра и Спас Кьосев
Във вторник в предаването „Пресечна точка” актуалните теми от деня коментираха комедиантът и ТВ водещ Николаос Цитиридис, певицата и предприемач Сантра, както и експертът по комуникации Спас Кьосев.
Първата тема, по която изразиха мнение е водещата новина от последните часове – за дроновете, които удариха кораби в икономическата ни зона в Черно море. Те коментираха дали изпитват притеснения и какви мерки трябва да предприеме властта.
Другата тема, която коментираха гостите на предаването, е за последното социологическо проучване на „Тренд” за нагласите на избирателите към президентските избори на 25 октомври.
Цялото предаване гледайте във видеото.
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