Американска делегация ще направи оценка на възможностите на България за откриване и противодействие на безпилотни летателни апарати. Експертният екип е у нас по искане на вътрешния министър Иван Демерджиев.

В рамките на посещението е планирана съвместна среща с представители на две парламентарни комисии - по отбрана и по вътрешна сигурност и обществен ред.

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В американската делегация участват представители на Бюрото за контрол на въоръженията и неразпространение към Държавния департамент на САЩ. Основен предмет на разговорите ще бъдат способностите на страната ни за противодействие на безпилотни летателни системи, познати като C-UAS (Counter-Unmanned Aircraft Systems).

Посещението идва на фона на засиленото внимание към сигурността в Черно море след атаките с морски и въздушни дронове срещу два търговски кораба в българската изключителна икономическа зона.

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При инцидента единият от плавателните съдове потъна, а другият беше обхванат от пожар. Българските власти определиха атаката в изключителната икономическа зона на страната като недопустимо нарушение на международното право. Случаят постави отново на дневен ред рисковете за корабоплаването и необходимостта от защита срещу безпилотни системи в Черноморския регион.

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Редактор: Цветина Петкова