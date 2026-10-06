Комисията за защита на потребителите (КЗП) наложи общо 95 000 евро санкции на три от големите търговски вериги заради установени нелоялни търговски практики в различни обекти на веригите, съобщиха от Комисията.

В едната търговска верига е обявена промоция на чисто масло. В периода на промоцията то не е било достъпно за потребителите, установяват проверките на КЗП. За същата практика тази верига има издадена заповед още през 2015 г., чието нарушаване обуславя най-висок размер на глобата.

Аналогичен е случаят и с друга верига, в която обаче нелоялната търговска практика е приложена към обявена промоция на захар. В периода на промоцията инспекторите на КЗП установяват, че захарта не е налична. За същата нелоялна търговска практика веригата има заповед от КЗП още от 2016 г. Неспазването на заповедта е основание, в настоящия момент, за налагане на най-висок размер на глобата.

КЗП влиза на проверки в петте най-големи търговски вериги заради цените

В третата верига инспекторите на КЗП установяват друг вид нелоялна търговска практика - различни видове зеленчуци са обявени с държава на произход, неотговаряща на реалната, което заблуждава потребителите и е основание за санкция. На тази верига е наложена максималната глоба, предвидена по закон.

Проверките на КЗП в търговските вериги в София и в цялата страна продължават. На 2 октомври КЗП започна проверки в търговските вериги, като инспекторите установяват действително прилаганите продажни цени и търговски практики. Проверяващите събират данни и ще бъде изготвен анализ на относимите данни за доставните цени.

Редактор: Ивета Костадинова