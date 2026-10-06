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Министерство на правосъдието твърди, че инцидентът не е отразен в досието му, защото бил жертва на агресия
Инцидентът със сбиването в болницата към Софийския затвор, в който участва и помилваният наркотрафикант Огнян Атанасов, не е отразен в досието му. Мотивът - бил е жертва на агресия. Това е причината вицепрезидентът към онзи момент Илияна Йотова да подпише указа за неговото помилване, заради "влошено здраве" . Информацията е на Министерството на правосъдието, предоставена в отговор на сайта Mediapool.
Спорът за помилването на Огнян Атанасов: Как се взема решението и може ли да бъде оспорено
В публичното пространство бяха разпространени видеокадри от охранителната камера в болницата на затвора, в които се вижда как Атанасов участва в сбиване. Архивът е от 16 ноември 2022 година - две седмици преди Йотова да издаде указа за помилването му. Решението е взето след като медицинска комисия отчита, че е в изключително лошо здравословно състояние, което не му позволява да изтърпява присъдата си.
Редактор: Станимира Шикова
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