Случаят с помилвания наркотрафикант Огнян Атанасов не е гаф и не показва никакви дефекти в процедурата. Просто обществеността до този момент не беше обръщала внимание на начина, по който се извършва това. В крайна сметка се помилват престъпници, не Нобелови лауреати. Това каза адвокатът по наказателно право Людмил Рангелов в ефира на „Здравей, България“.

Преподавателят по конституционно право доц. Емилия Сидерова каза, че помилването не може да бъде отменено и преразглеждано, нито да бъде давано под условие, но може да бъде оспорвано. Това може да се случи само в съответствие с Конституцията и е в компетенциите на Конституционния съд. Съответно помилването може да бъде оспорено от 1/5 от народните представители, Министерския съвет, Върховния касационен съд, Върховния административен съд и главния прокурор, допълни тя.

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Рангелов каза, че комисията, която се определя във връзка с искано помилване заради здравословно състояние, се назначава от министъра на правосъдието и се съгласува със здравния министър. Въпросната комисия не се базира на документи, представени от молещия, а се правят задълбочени изследвания от специалисти от висок ранг и те преценяват здравословното състояние.

Рангелов каза, че не е задължително помилващият – президент или вицепрезидент – да се съобрази с позицията на комисията. Но отбеляза, че мнението на такива експерти не може да бъде пренебрегнато.

Сидерова коментира обаче, че преценката е лично на президента или вицепрезидента, а комисията е тази, която подпомага решението. Тя допълни, че помилващият не е длъжен да посочи нито основанията, нито мотивите си.

Целия разговор гледайте във видеото.

Редактор: Цветина Петрова