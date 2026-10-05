Нов модел за дисциплина в училище – проследяване на личностното развитие, повече специалисти, подкрепа и санкции като последна мярка, а също и предмет по религия. Промените в закона за образованието, обаче предизвикаха и негативни реакции. Темата коментира Мария Брестничка от Национална мрежа за децата в „Социална мрежа” по NOVA NEWS.

„Никой не знае какво ще изучават в тези часове по „Добродетели и религия”. Големият проблем на нашата система не е свързан с религията, а заради учебните програми, липсата на междупредметни връзки, но голямото предизвикателство е да научим децата как да мислят”, смята тя.

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Тя припомни, че докладът на PISA ни показва, че българските ученици стават все по-малко ангажирани с училище. „Защо смятаме, че ако приложим една таблица, в която има някаква санкция, ще доведе до тази ангажираност. Децата не живеят в различен от нашия свят. Те се учат от примерите около тях", каза тя.

Ако очакваме от учителите, на фона на всички ежегодни промени и умората от това, да бъдат блестящи в работата си, е нереалистично”, заяви Брестничка.

Целия разговор гледайте във видеото.

Редактор: Никола Тунев