Министерството на образованието ще представи предложения как да се подобри дисциплината в час.

Председателят на Сдружението на директорите в средното образование Асен Алексарндров одобрява възможността да се мине през серия от по-леки мерки, свързани с дисциплината, преди да се стигне до по-строги санкции.

Мария Брестничка от Национална мрежа за децата смята, че “докато се смята, че бой, глад и тесни обувки ще решат проблема, проблем ще продължи да има”. По нейни думи учениците не се чувстват добре в училище, то не е смислено за тях и затова не смята, че поредица от административни наказания са първото, което трябва да се направи, за да се чувстват добре там. Александров уточни, че първо ще има по-леки мерки - разговори с деца, родители, след което ще има и по-строги. Той обаче е против оценката за дисциплина.

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Гостите в студиото коментираха и идеята за един учебник. Брестничка каза, че това много прилича на “един учебник - една истина, един лидер”. По нейни думи това “връзва” ръцете на учителите и означава, че ние нямаме доверие на преподавателите, че могат да се справят с работата си добре.

Александров е на мнение, че трябва да се обърнем към учебните програми. Той каза, че в учебниците има малки разлики и по негови думи по-важни са учителите.

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Темата за изучаването на религията беше другата, дискутирана в студиото. Брестничка посочи, че има училища, в които децата не изповядват православие, а с изучаване на религия в училище те реално няма да имат място в клас. И допълни, че никой не знае какво ще преподава по този предмет, нито кой ще го води. Тя подчерта, че в обществото има голяма съпротива срещу него.

Александров каза, че в училището, което е ръководел, е имало изучаване на предмет добродетели и той е имал голям успех сред децата. Говорели са за моралните устои. Според няма проблем децата да учат такъв предмет. Той допълни, че спорът е дали религията може да възпитава към добро, или не. Александров каза, че и сега има деца, които учат религия допълнително в училище.

Целия разговор гледайте във видеото.

Редактор: Цветина Петрова