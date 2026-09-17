Министърът на транспорта и съобщенията Георги Пеев и министърът на туризма Илин Димитров дадоха старт на кампанията „Транспорт и туризъм - свързваме пътя с преживяването“, която има за цел да популяризира България като туристическа дестинация чрез пътуванията с влак.

Кампанията беше представена на Централна гара София, където беше показан вагон-бистро с ново визуално брандиране, посветено на туристическите забележителности в страната и интегриращо националното туристическо лого.

Велислава Петрова: България ще търси европейско финансиране за ключови инфраструктурни проекти

В рамките на събитието министрите Георги Пеев и Илин Димитров изиграха символична партия шах. Жестът беше представен като символ на синхрона между транспорта и туризма и на идеята пътуването да бъде не просто придвижване от една точка до друга, а пълноценно преживяване. Шахът е сред настолните игри, които са осигурени за пътниците в обновените вагони.

Снимка: Министерство на транспорта и съобщенията

„Това е съвместна инициатива на Министерството на транспорта и на Министерството на туризма, за която благодаря на колегите. Опитваме се да съчетаем пътуването с посещаването на туристически дестинации. Далеч сме от нивото на обслужване, което искаме да предоставим, но това не ни пречи да вкарваме частица позитивност във всичко, което искаме да се случи в БДЖ. Работим, за да подобрим реалността и да направим услугата наистина добра да отговаря на очакванията на хората“, заяви Георги Пеев.

По думите му вагоните-бистро ще се движат по основната дестинация София - Бургас, както и по теснолинейката Септември - Добринище. Предвижда се поетапно разширяване на услугата и по други железопътни линии.

Сред промените е и възстановяването на 10-дневната предварителна продажба на билети за първа класа. Целта е да се улеснят пътниците, които планират предварително по-комфортно пътуване.

Снимка: Министерство на туризма

Моделът на обслужване във вагоните-бистро също ще бъде обновен. Идеята е те да предлагат по-приятна атмосфера за прекарване на времето по време на пътуването, а на по-късен етап пътниците в първа класа да могат да поръчват храни и напитки директно до местата си.

В рамките на кампанията във влаковете ще бъдат разположени над 1300 рекламни материали, които ще насърчават пътниците да откриват различни туристически дестинации и забележителности в България.

„Транспортът е туризъм и туризмът е транспорт. Трябва да направим така, че да имаме един много добър продукт“, допълни министър Пеев.

Той подчерта, че промените във вагоните-бистро са част от усилията за създаване на по-съвременна услуга във влаковете на дълги разстояния.

„Това е посоката, в която трябва да се движи железницата – повече удобство за пътниците и по-добро преживяване по време на пътуването“, посочи още той.

Нови графици заради "Евровизия" 2027

БДЖ започва подготовката на нови графици, базирани на реални данни и анализи на търсенето, във връзка с предстоящото домакинство на песенния конурс "Евровизия".

Целта е железопътната връзка между София и Бургас да стане по-удобна и интензивна, така че да бъде осигурен оптимален транспорт както за българските, така и за чуждестранните гости, които се очаква да посетят страната.

ВСИЧКО ЗА ДОМАКИНСТВОТО НИ НА „ЕВРОВИЗИЯ” ЧЕТЕТЕ ТУК

Редактор: Георги Иванов