Липсата на достатъчно рафинериен капацитет в Европа е основната причина за високата цена на дизела. Това заяви в ефира на NOVA NEWS енергийният експерт Цветомир Николов и допълни, че се спекулира, че това е функция на политиката на ЕС, но, по думите му, това не е вярно.

„Това е функция на фактори, които са свързани с рентабилността на подобни предприятия и инфраструктура. Много по-ефективно беше през годините, това да се компенсира с внос на дизелови продукти, на керосин и други сходни, от които имаме нужда, тъй като първо така се създава гъвкавост, второ обикновено беше по-евтино и трето – вносът не е толкова необходим, колкото всички си мислеха. В сегашната ситуация това създава предпоставки за ръст на цените и за недостиг по простата причина, че голяма част от този внос на конкретни нефтопродукти идваше точно от Близкия изток“, обясни експертът.

Ново поскъпване на дизела

По думите му тук се получава огромният проблем с керосина и с дизела, както и това, че европейската икономика през годините не е успяла да се електрифицира (с изключение на скандинавските държави), което ни е направило дългосрочно зависими от дизела.

„Европейската икономика, особено България, Балканите, Източна Европа, продължават да бъдат енергийно и емисионно интензивни, откъдето идват по-високите цени. Единственото решение, което би могло да има дългосрочен ефект, е прекратяването на конфликта в Близкия изток“, посочи Николов.

Според него мерките, които биха могли да помогнат, са свързани с ограничаване на потреблението чрез по-добра ефективност, споделено пътуване под формата на публичен градски транспорт, използване на велосипеди. Това със сигурност би имало позитивен ефект, тъй като всички останали мерки биха били контрапродуктивни, категоричен бе той.

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„Всичко, което стимулира търсенето в среда, в която имаме дефицитна стока, би увеличило цените. Те ще продължат да се покачват, ако продължаваме да имаме устойчив ръст на потреблението на дизел, нещо което се наблюдава в цяла Европа, тоест финансовото благосъстояние на хора и бизнеси позволява това да се случва и съответно да поддържа търсенето. Това означава, че цената не върши своята функция. Покачването на цените има за цел да охлади потреблението, но това не се случва“, обясни енергийният експерт. Според него всяка мярка, която би стимулирала потреблението чрез отстъпки, чрез директни помощи и други, би ускорила процеса на покачването на цените.

Цветомир Николов каза, че е ключово усилията да се фокусират върху енергийна ефективност и електрификация. „Тук са смислените мерки – да се мисли как да сме по-енергийно ефективни, как да сме по-малко зависими от дизеловото гориво, да има конкретна подкрепа за най-уязвимите домакинства, но тя да е таргетирана, например да се предоставят ваучери за гориво, или да се подпомагат логистични компании, които посрещат рисковете от кризата. Това би имало смислен икономически ефект“, категоричен бе експертът.

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Редактор: Цвета Лазаркова