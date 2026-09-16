Чувствително поскъпване на горивата от началото на месеца и прогноза това да продължи.

Средната цена на литър гориво на 1 септември и 16 септември:

При литър дизел разликата е 9 цента – от 1,83 до 1,92.

При бензин А95 също има 9 цента разлика - от средно 1,58 на 1,67 евро днес.

При газта разликата е 4 цента.

Увеличението на цените на горивата е един от двигателите на инфлацията у нас. По данни на Националната статистика годишната инфлация в България достигна 5,1 процента през август, а само за същия този месец цените са се повишили с 0,6 на сто.

Прогнозата на Асоциацията на българските търговци, производители, вносители и превозвачи на горива е до края на седмицата цените да скочат още. Вероятно ще бъде премината психологическата бариера от 2 евро за масовия дизел и 1,70 за бензин А95.

Докога ще продължат да се качват цените, в момента никой не се наема да направи такава прогноза. Факторите са много. Най-значимият от тях е конфликтът в Близкия изток и движението на цените на петрола на световните борси.

Цените на горивата по колонките продължават да растат. А собствениците на бензиностанции вече отчитат спад на потреблението.

„Сезонът е такъв, че голямото пътуване, което беше до 7–8 септември, приключи. Сега има задръствания в София, но при задръстванията разходът на гориво не е толкова висок, колкото до различните точки на страната. Да, потреблението в последната седмица е по-ниско, но такъв обичайно е сезонът. Дали е заради цената, все още не можем да кажем", заяви собственикът на бензиностанция Димитър Хаджидимитров.

Отчитат обаче, че ефектът на високите цени е шокиращ и за клиентите, и за бензиностанциите.

„Хората, меко казано, са стресирани. Когато дойде и напълни резервоара догоре, обичайно е свикнал да вижда 100–105 евро, сега вижда 145–150 евро и това е направо шок. И то за мен, като собственик на обект, е шок да си напълня резервоара и да видя на колонката какво трябва да оставя на касата. Не е приятно за никого – както за потребителите, така и за бранша и за бизнеса като цяло“, каза още Хаджидимитров.

Именно скъпите горива тласкат инфлацията нагоре както у нас, така и в световен мащаб. Но не само, смятат експертите.

„Другите три са вътрешни фактори. Политиката на големи бюджетни дефицити – това вкарва гориво във вътрешното търсене. Второ, кредитирането на банките – имаме 20 процента ръст на кредитите на домакинствата. 26 процента от тях са ипотечни кредити", заяви Лъчезар Богданов от Института за пазарна икономика.

„Имаме коктейл от фактори - конфликтът на САЩ с Иран, несигурността в горивните доставки и това се предава по линия на всички останали бизнеси според тяхната енергоемкост. Време е обществото да разбере, че безплатен обяд няма. Например през 2008 година тогава имахме отново скъп петрол, отново огромна инфлация, но тогава икономиката растеше с 6%", каза финансовият журналист Стефан Антонов.

Според данните на Националната статистика цените в сектор „Транспорт“ скачат с 5,5 процента през август спрямо юли 2026 г. Тепърва ще стане ясно как това поскъпване ще бъде калкулирано в стойността на стоки и услуги.

Репортер: Александра Иванова

Редактор: Ина Григорова