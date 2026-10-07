Кабинетът одобри финансиране на Министерството на здравеопазването за 2026 г. в размер на 3 918 567 евро за доокомплектоване на Районен център за трансфузионна хематология - Бургас. Средствата ще бъдат използвани за медицинска апаратура и стопански инвентар.

Основна цел за създаване на РЦТХ Бургас е трайно и устойчиво решаване на въпроса за осигуряване на достатъчно количество кръв и кръвни съставки, необходими на лечебните заведения за болнична помощ на територията на област Бургас.

Кабинетът отпуска над 26,5 млн. евро допълнително за здравеопазване

Редактор: Цветина Петрова