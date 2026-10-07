Районната служба „Пожарна безопасност и защита на населението“ в Своге търси доброволци за помощ при овладяването на пожар в района над село Церецел. Огънят възникнал във вторник и бил потушен около 22:00 часа, но в сряда отново се е разгорял.

Местността е труднодостъпна и до нея не може да достигне противопожарна техника. Затова от пожарната призовават хора, които имат възможност да помогнат на терен, предварително да се свържат с РСПБЗН - Своге за координация и указания.

Продължава борбата с огъня край Горно Луково

От службата предупреждават доброволците да не навлизат сами в района на пожара. Всички действия трябва да бъдат съгласувани с екипите на пожарната.

Желаещите да помогнат могат да се свържат с Ели Величкова от РСПБЗН - Своге на телефон 0882 883 886.

Редактор: Ралица Атанасова