Тази нощ екипи останаха да дежурят в района на големия пожар, пламнал край село Горно Луково в Източните Родопи. Огънят все още не е локализиран.

Поради труднодостъпния терен в гасенето вчера се включиха и два хеликоптера. Към момента няма риск за близките населени места.

Пожарът остава активен на гръцка територия, където работата по овладяването му продължава с наземни и въздушни сили.

Овладяха пожара в Ямболско, изпепелени са около 400 декара

Редактор: Дарина Методиева