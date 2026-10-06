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Пожарът остава активен на гръцка територия
Тази нощ екипи останаха да дежурят в района на големия пожар, пламнал край село Горно Луково в Източните Родопи. Огънят все още не е локализиран.
Поради труднодостъпния терен в гасенето вчера се включиха и два хеликоптера. Към момента няма риск за близките населени места.
Пожарът остава активен на гръцка територия, където работата по овладяването му продължава с наземни и въздушни сили.
Овладяха пожара в Ямболско, изпепелени са около 400 декараРедактор: Дарина Методиева
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