Пожарът, който възникна по-рано днес край ямболското село Победа, община Тунджа, вече е овладян. По първоначални данни няма засегнат горски фонд, но огънят е опустошил около 400 декара сухи треви и храсти. Мащабът на щетите тепърва ще се уточнява.

Огнената стихия се разрази следобед, като първоначално е тръгнала в три фронта – към гористата местност на връх Бакаджик, към село Победа и към село Челник. Огънят навлезе в труднодостъпна местност в подножието на върха, но със съвместните усилия на пожарникари, военнослужещи и местни земеделски производители беше ограничен и няма опасност за населените места, предаде кореспондентът на БТА в Ямбол Севдалина Кръстева.

Два хеликоптера гасят големия пожар в Хасковско, обхванал близо 10 хиляди декара

„Спокойно е вече, има само тлеещи огнища. Оставяме дежурни екипи да следим ситуацията", съобщи директорът на местната Регионална дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението” комисар Иван Динев. На място през деня бяха той и областният управител на Ямбол Георги Чалъков, който подпомагаше координацията между институциите. Кметът на община Тунджа Станчо Ставрев също потвърди във Facebook овладяването на стихията и благодари на огнеборците, институциите и местните хора за помощта.

В гасенето на огъня по земя участваха шест пожарни екипа и 140 военнослужещи от 42-ри механизиран батальон към Втора механизирана бригада. По въздух се включи и военен хеликоптер „Кугър”. Машината с екипаж от 24-та авиационна база в Крумово излетя към огнището в 17:29 часа. От армията уточняват, че това е третият военен вертолет, изпратен през днешния ден за борба с пламъците в различни точки на страната. Към момента няма официална информация за причините за възникването на пожара.

По-рано днес други два хеликоптера „Кугър” от същата авиобаза бяха изпратени в Източните Родопи. Там мащабен пожар край ивайловградското село Горно Луково обхвана близо 10 хиляди декара и навлезе на гръцка територия.