Безсънна нощ за пожарникарите в Хасковско, след като големият пожар в Източните Родопи се прехвърли и на гръцка територия. Огънят пламна до село Горно Луково, а кметът на община Ивайловград обяви частично бедствено положение.

Близо десет хиляди декара е площта на пожара, като вече по-голямата част от огнището е на гръцка територия. В гасенето вече участват два хеликоптера „Кугър” на Военновъздушните сили. Вторият хеликоптер излетя в 16:22 ч. от 24-та авиационна база в Крумово.

Големият пожар край ивайловградското село Горно Луково навлезе на гръцка територия

На място от българска страна работят 12 екипа на пожарната, горски служители и доброволци. Проправят се просеки, които да спрат пламъците. От гръцка страна гасят с авиация. Районът е обезлюден и няма опасност за населените места.

Ситуацията остава динамична заради труднодостъпния терен и силния вятър, който променя посоката си и затруднява гасенето.

Редактор: Габриела Павлова