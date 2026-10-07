-
„На кафе“ с Цитиридис, Ивана, Пламена и Дино от „Игри на волята“ и Иван и Андрей
-
Заплетена битка за неприкосновеност противопоставя Канарите, Ураганите и Вулканите в “Игри на волята”
-
"Съдебен спор" заради злоупотреба с алкохол
-
Ванеса и Чефо от "Диви и красиви": Разбрахме заедно, че очакваме бебе
-
Смела игра в "Сделка или не"
-
Муцуранки срещу Безпощадните в "Семейни войни"
Коментар на Сантра, Николаос Цитиридис и Спас Кьосев
В средата на седмицата гости в студиото на „Пресечна точка” бяха певицата Сантра, комедиантът Николаос Цитиридис и експертът по комуникации Спас Кьосев.
Сигурността в Черно море събра политиците при президента. Каква е българската реакция след ударите с дронове по два търговски кораба в Черно море беше темата на първата дискусия в студиото.
Оправдано ли е наливането на средства в превъоръжаване? По този въпрос седмичните коментатори търсиха пресечна точка по време на втория разговор.
Цялото предаване гледайте във видеото.Редактор: Ивета Костадинова
Добави ни в предпочитани източници в Google
Последвайте ни