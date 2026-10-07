В средата на седмицата гости в студиото на „Пресечна точка” бяха певицата Сантра, комедиантът Николаос Цитиридис и експертът по комуникации Спас Кьосев.

Сигурността в Черно море събра политиците при президента. Каква е българската реакция след ударите с дронове по два търговски кораба в Черно море беше темата на първата дискусия в студиото.

Оправдано ли е наливането на средства в превъоръжаване? По този въпрос седмичните коментатори търсиха пресечна точка по време на втория разговор.

Цялото предаване гледайте във видеото.

Редактор: Ивета Костадинова