Парламентарната правна комисия реши да поиска допълнителна информация за кандидатите за членове на Висшия съдебен съвет от квотата на Народното събрание. Целта е преди избора да бъде проверено дали някой от тях фигурира в материали, свързани с казусите „Мартин Божанов - Нотариуса“, „Осемте джуджета“ и „Красимир Георгиев - Красьо Черния“.

ВСС трябва да направи справка дали имената на кандидатите се срещат в събраните по трите случая материали. Ако бъдат открити данни за някого от тях, до парламентарната комисия трябва да бъдат изпратени документите, които го засягат.

20 кандидати за изборни членове на Висшия съдебен съвет са предложени от квотата на съдиите

Депутатите решиха да поискат и подробна информация за професионалното минало на кандидатите. За настоящите и бившите магистрати прокурорската и съдийската колегия на ВСС трябва да предоставят кадровите им досиета. Те включват данни за назначения, повишения и командирования, резултати от атестации и евентуални дисциплинарни наказания. От Инспектората към ВСС ще бъдат поискани резултатите от извършени проверки.

За кандидатите, които са университетски преподаватели, информация ще бъде изискана от съответните висши училища. Тя трябва да покаже професионалното им развитие и дали срещу тях са налагани дисциплинарни наказания. Адвокатските колегии също трябва да предоставят данни за евентуални дисциплинарни санкции срещу кандидатите, които упражняват адвокатска професия.

Предложението за проверка по казусите „Нотариуса“, „Осемте джуджета“ и „Красьо Черния“ беше внесено от Надежда Йорданова от „Демократична България“ и Стою Стоев от „Продължаваме промяната“.

Редактор: Цветина Петкова