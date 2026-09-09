Общо 20 са съдиите, чиито кандидатури за изборни членове на Висшия съдебен съвет са издигнати от професионалната квота. Предложенията на магистратите са публикувани на интернет сайта на ВСС в раздел „Процедура за произвеждане на избори на членове на Висшия съдебен съвет от съдиите“.

Сред номинираните са двама съдии във Върховния касационен съд – Емилия Василева и Светлана Калинова; двама съдии във Върховния административен съд - Тодор Тодоров и Явор Колев, и трима апелативни съдии – Владимир Вълков и Стефан Илиев – Апелативен съд – София, и Васил Петков – Военно-апелативен съд. Сред кандидатите, които правораздават на окръжно ниво, са: Весела Евстатиева – заместник-председател на Окръжен съд – Пловдив, Красимир Мазгалов – заместник-председател на Софийски градски съд, Мария Терзийска – заместник председател на Окръжен съд – Варна, Надя Пеловска-Дилкова – председател на Окръжен съд – Враца и Стою Згуров – съдия в Софийски градски съд. Административните съдии, предложени за участие в изборната процедура, са: Васил Пеловски – съдия в Административен съд – Варна, Веселка Златева-Кожухарова – председател на Административен съд – Пазарджик и Красимира Милачкова – съдия в Административен съд – София-град. Другите кандидати са Албена Момчилова – съдия в Софийски районен съд, Асен Цветанов - председател на Районен съд – Раднево, Даниела Александрова – заместник-председател на Софийски районен съд, Младен Димитров – председател на Районен съд – Велико Търново и Роман Николов – съдия в Районен съд – Брезник.

Петима кандидати са допуснати до избор за членове на ВСС от прокурорската квота

До 22 септември всички кандидати за изборни членове на ВСС от квотата на съдиите трябва да представят необходимите документи - автобиография, мотиви за участие в процедурата, концепция за дейността на ВСС и други, както и да се публикуват получените справки от Инспектората към ВСС и документите от кадровите им дела.

Обявиха още четири предложения за членове на ВСС

Съдийската колегия на ВСС трябва да се произнесе най-късно до 29 септември по допустимостта на направените предложения за издигане кандидатури на изборни членове на ВСС от квотата на съдиите.

Редактор: Цветина Петрова