Бившият ръководител на германската Федерална разузнавателна служба Август Ханинг е задържан по подозрения за шпионаж и престъпления срещу държавната сигурност. Това съобщиха от Федералната прокуратура на Германия.

Според разследващите срещу Ханинг има сериозни подозрения, че е събирал разузнавателна информация, представляваща държавна тайна.

Сред разследваните престъпления са още шпионаж, определен от прокуратурата като държавна измяна, опит за държавна измяна и агентурна дейност в полза на чужда разузнавателна служба.

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На този етап в предоставената информация не се посочва в полза на коя разузнавателна служба се предполага, че е действал бившият ръководител на БНД, нито каква конкретно информация е обект на разследването. Август Ханинг е начело на германското външно разузнаване в продължение на близо седем години - от декември 1998 г. до ноември 2005 г.

Редактор: Цветина Петкова