Германските власти обявиха в петък, че са арестували молдовски гражданин, заподозрян в шпионаж на обект за производство на оръжия с дрон в полза на “чуждестранен субект или забранена организация”. Това предаде "Франс прес", позовавайки се на изявление на прокуратурата в Мюнхен.

Задържаха българин в Солун по разследване за шпионаж, откриха дрон и чувствителни кадри

Тридесет и седемгодишният мъж, който е арестуван в сряда на мястото, е заподозрян, че е “пуснал дрон близо до обект на германски оръжеен производител” в Мюнхен и за притежание на “снимки и видеозаписи с поверителна информация от гледна точка на националната сигурност”, се добавя в изявлението.

Арестуваха предполагаем член на „Хамас” в Германия за доставка на оръжия

Името на задържания не се уточнява, отбеляза "Ройтерс". Източник от службите за сигурност идентифицира въпросната отбранителна компания като КНДС (KNDS) - френско-германска отбранителна „група“ и производител на танкове “Леопард 2” и гаубици “Цезар”.

Редактор: Станимира Шикова