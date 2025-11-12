Предполагаем член на „Хамас“ беше арестуван в Германия по обвинения в доставка на оръжия, за които се смята, че били предназначени за атаки срещу израелски или еврейски институции, предаде ДПА. От федералната прокуратура в Карлсруе съобщиха днес, че заподозреният бил задържан, след като пристигнал в Германия от Чехия.

Миналия месец в Берлин бяха арестуваха трима предполагаеми членове на „Хамас“. Заподозрените, сред които двама германски граждани, родени съответно в Сирия и Ливан, са обвинени в придобиване на огнестрелно оръжие и боеприпаси поне от лятото на на тази година.

Израел обвини „Хамас“ в заговор за убийство на министър

Припомняме, че на 7 октомври 2023 г. палестинската групировка „Хамас“ предприе безпрецедентна атака срещу Израел, при която бяха убити 1200 души, а над 250 бяха взети за заложници. Нападението предизвика войната в ивицата Газа, отбелязва ДПА.

Редактор: Дарина Методиева