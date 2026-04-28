Върховният касационен съд окончателно реши Димитър Димитров да изтърпи 20 години затвор за убийството на съпругата си Анита Димитрова, извършено през 2023 г. в Перник. Престъплението е извършено с особена жестокост и в условията на домашно насилие.

Делото е минало през няколко инстанции. Първоначално Окръжният съд в Перник го е признал за виновен. По-късно Апелативният съд в София е увеличил наказанието на „доживотен затвор“. ВКС обаче е приел, че това наказание е прекалено тежко и го е намалил на 20 години лишаване от свобода при строг режим. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.

Убийството в Перник: Дете на жертвата е подало сигнала до полицията

Според върховните съдии има достатъчно доказателства, че именно подсъдимият е извършил престъплението и че жертвата е била подложена на тежък и системен тормоз. Съдът отчита, че става дума за тежък случай на домашно насилие, завършил с убийство, както и че децата на семейството са останали без майка.

Въпреки това ВКС приема, че целите на наказанието могат да бъдат постигнати и с 20-годишна присъда, като отчита всички утежняващи обстоятелства - жестокостта на деянието, продължителното насилие и семейната ситуация.

Припомняме, че преди 3 години тялото на жертвата бе открито в апартамента на заподозрения. По него е имало множество наранявания. Мъжът бе задържани му бяха повдигнати обвинения за умишлено убийство.

Следи от побой по тялото на убитата в Перник Анита, рани по ръцете на мъжа й

Обвиненият за убийството в Перник Димитър Димитров се е обадил на бащата на съпругата си Анита с думите, че „нещо лошо се е случило". След това едно от двете деца на семейството, които живеят при баба си и дядо си, е подало сигнал за убийството в полицията.

