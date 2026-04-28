Разследването „Петрохан-Околчица”: Остава версията, че няма външна намеса
-
Разбитата група джебчии в Стара Загора вероятно е действала и в чужбина
-
Стрелба в Атина: 89-годишен откри огън в Апелативния съд и в магазин
-
Откриха голямо количество контрабандни цигари в матраци на кораб в Бургас
-
Кои са „Светльо” и „Картофа”, за които се твърди, че отправяли заплахи срещу Георги Кандев
-
Нови разкрития: Епстийн е държал жертвите си в апартаменти в Лондон
Случаят е от 2024 година във Виена
Започна делото срещу 21-годишния мъж, обвинен в планиране на ислямистка атака по време на концерт на Тейлър Суифт.
Случаят е от 2024 година във Виена. След разкриването на заговора всички три концерта бяха отменени, предизвиквайки разочарование сред феновете.
Прокуратурата твърди, че обвиняемият, който е положил клетва за вярност към ИДИЛ, е участвал и в подготовка на други нападения в Близкия изток. Според властите той е получавал онлайн инструкции за изработка на импровизирани взривни устройства.
Терористична заплаха отмени концертите на Тейлър Суифт във Виена
Подсъдимият е обвинен в тероризъм, участие в престъпна организация и отправяне на заплахи. Наказанието е от 10 до 20 години лишаване от свобода.
Редактор: Ивета Костадинова
