Започна делото срещу 21-годишния мъж, обвинен в планиране на ислямистка атака по време на концерт на Тейлър Суифт.

Случаят е от 2024 година във Виена. След разкриването на заговора всички три концерта бяха отменени, предизвиквайки разочарование сред феновете.

Прокуратурата твърди, че обвиняемият, който е положил клетва за вярност към ИДИЛ, е участвал и в подготовка на други нападения в Близкия изток. Според властите той е получавал онлайн инструкции за изработка на импровизирани взривни устройства.

Подсъдимият е обвинен в тероризъм, участие в престъпна организация и отправяне на заплахи. Наказанието е от 10 до 20 години лишаване от свобода.

