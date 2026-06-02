Държавният секретар на САЩ посочи, че не може да гарантира дали преговорите ще доведат до споразумение за прекратяване на войната
Държавният секретар на САЩ Марко Рубио днес съобщи, че Иран се е съгласил да преговаря по въпроси, свързани с ядрената му програма, които досега е отказвал да обсъжда, предаде "Ройтерс".
По време на първото си изслушване в Конгреса от началото на войната с Иран Рубио посочи, че не може да гарантира дали преговорите ще доведат до споразумение за прекратяване на войната.
Редактор: Ивета Костадинова
Източник: Валерия Динкова, БТА
