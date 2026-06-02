Държавният секретар на САЩ Марко Рубио днес съобщи, че Иран се е съгласил да преговаря по въпроси, свързани с ядрената му програма, които досега е отказвал да обсъжда, предаде "Ройтерс".

По време на първото си изслушване в Конгреса от началото на войната с Иран Рубио посочи, че не може да гарантира дали преговорите ще доведат до споразумение за прекратяване на войната.

Иран не е отговорил на американското предложение, Тръмп остава оптимист

Редактор: Ивета Костадинова