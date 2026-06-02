В 1706 училища в страната ще се проведе Националното външно оценяване в края на 4-и клас. Тестът по български език и литература е утре, 3 юни.

Тази година няма промяна във формата на изпита, който ще провери базовите компетентности на четвъртокласниците. Сред тях са основни правила на българския книжовен език, четене с разбиране, интерпретиране на конкретни ситуации и създаване на текст.

Около 55 000 ученици се очаква да се явят на изпита, който ще започне в 10:00 часа. Децата ще разполагат с 60 минути за решаването на тест от 25 задачи. От тях 13 са езикови, 11 – литературни и една творческа, в която се оценяват уменията на четвъртокласниците да изразяват собствени идеи. Децата със специални образователни потребности ще разполагат с 30 минути повече за работа.

На 4 юни ще бъде изпитът по математика. Тестът отново ще включва 25 задачи. Чрез тях ще се проверят базовите математически знания и умения на учениците, усвоени в начален етап, както и способността на децата да разсъждават.

Максималният брой точки за всеки от изпитите е 100. Индивидуалните резултати ще бъдат обявени до 15 юни 2026 г.

