Европейската комисия отправи препоръки към девет държави от Шенгенското пространство - Австрия, Дания, Франция, Германия, Италия, Нидерландия, Норвегия, Словения и Швеция - които продължават да поддържат проверки по вътрешните си граници.

Брюксел настоява тези проверки да бъдат постепенно премахнати, като аргументът е предстоящото влизане в сила на новите европейски правила за миграцията и убежището, насрочено за 12 юни.

По силата на европейското законодателство държавите членки могат временно да въвеждат вътрешни гранични проверки при определени условия, но Европейската комисия трябва да изрази становище, ако те продължат повече от 12 месеца. В същото време страните имат право да ги възстановят при сериозни заплахи за обществения ред или вътрешната сигурност.

Според Комисията новите правила ще засилят контрола по външните граници на ЕС и ще улеснят проследяването на движението в Шенгенското пространство, включително чрез по-ясни данни за това кой, кога и къде влиза в съюза.

От ЕК посочват, че има алтернативи на постоянните вътрешни проверки - като по-целенасочени полицейски действия и засилено видеонаблюдение. Въпросните държави са въвели временни гранични мерки през последното десетилетие, основно заради опасения, свързани с миграцията и сигурността.

