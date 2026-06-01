САЩ са вдигнали наложените ограничения срещу бившия заместник-министър Александър Манолев
Журналистът коментира падането на санкциите, наложени върху Александър Манолев
САЩ вдигнаха наложените по времето на Джо Байдън ограничения срещу бившия заместник-министър на икономиката Александър Манолев. Темата коментира журналистът Ангел Петров в ефира на „Твоят ден” по NOVA NEWS.
Известно от няколко години насам е, че Манолев е санкциониран не по Магнитски, а по т.нар. Раздел 7031 (С), който е свързан с бюджета на Държавния департамент, посочи Петров. И подчерта, че този тип санкции не изискват координация между няколко институции, а се налага директно от Държавния департамент.
„Неслучайно се атакуват решения по този механизъм. Разбра се, че администрацията на Тръмп е „хвърлила око” на възможността да руши санкционния механизъм под различни предлози, когато той не ѝ изнася”, обясни журналистът.
Петров е на мнение, че администрацията на Тръмп използва санкциите за политики.
Целия разговор гледайте във видеото.
