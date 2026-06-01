Американският президент Доналд Тръмп поиска да бъдат направени промени в споразумението между Съединените щати и Иран. Те засягат иранската ядрена програма и сигурността в Ормузкия проток.



Междувременно Израел разшири сухопътната си операция в Ливан и обяви, че е превзел стратегическия замък Бофор в южната част на страната. Израелският премиер Бенямин Нетаняху определи това като важен етап от операцията срещу „Хизбула“. "Тази вечер израелските бойци превзеха възвишението Бофор. Разпоредих на армията да разшири операцията в Ливан. Нашите сили преминаха река Литани, а сега целта е да затвърдим контрола върху районите, които бяха под властта на „Хизбула“, посочи той.

Ливан обвини Израел в умишлено унищожаване на Южен Ливан

Европейски държави призоваха за деескалация, а Ливан обвини Израел в колективно наказание на цивилното население.

Съединените щати са предложили ясна последователност за деескалация в Ливан: "Хизбула" трябва първо да прекрати всички атаки срещу Израел, след което Израел ще се въздържи от ескалация в Бейрут, заяви пред АФП в неделя високопоставен американски служител, пожелал анонимност. Държавният секретар Марко Рубио е провел разговори с ливанския президент Жозеф Аун и израелския министър-председател Бенямин Нетаняху по темата. Американският служител съобщи, че Аун се е опитал да придвижи напред предложението на Вашингтон, но отговорът на председателя на ливанския парламент Набих Бери - смятан за съюзник на "Хизбула" - „е бил уклончив и разочароващ".

"Хизбула", от своя страна, настоява Израел първо да прекрати враждебните действия. „Хизбула" следва ръководството на Техеран. Явно няма никакъв интерес към благосъстоянието на ливанския народ", заяви американският служител, като добави, че „най-бързият начин за деескалация и защита на цивилните от всички страни е "Хизбула" незабавно да прекрати обстрела". В неделя Нетаняху се закле да изпрати израелските сили по-навътре в Ливан, а Франция призова Съвета за сигурност на ООН да проведе извънредно заседание в понеделник.

Изявленията идват в навечерието на планирана среща между Израел и Ливан - страни без дипломатически отношения, насрочена за 2 и 3 юни във Вашингтон. Според ливанското министерство на здравеопазването израелските атаки са отнели живота на повече от 3412 души от началото на март, а над един милион души са били разселени.

