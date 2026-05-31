Бурна радост и масови безредици в Париж след финала на Шампионската лига. Стотици бяха арестувани след сблъсъци с полицията.

Десетки хиляди празнуваха цяла нощ, след като местния "Пари Сен Жермен" стана шампион на Европа за втора поредна година. Полицията каза, че са задържали над 400 души за нарушения на обществения ред в страната, като 280 от тях в Париж.

Тежко екипирани полицаи използваха сълзотворен газ, за да овладеят безредиците. Големи групи, предимно младежи, спряха автобусите и влаковете в голяма част от столицата и замеряха полицаите с камъни и бутилки. Същевременно цяла нощ продължиха тържествата за победата.

Въпреки че мачът се игра на стотици километри от Париж, в Будапеща, стадион "Парк де Пренс" беше пълен като за домакинска среща. Кметството освети Айфеловата кула в цветовете на отбора, имаше също и фойерверки.

